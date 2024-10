Vaticano confirma missão de enviado do Papa na Rússia

MOSCOU, 14 OUT (ANSA) - O cardeal italiano Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), iniciou nesta segunda-feira (14) uma nova missão em Moscou, capital da Rússia, no âmbito das ações do Vaticano para tentar encontrar caminhos de diálogo na guerra na Ucrânia.

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, Zuppi vai se encontrar com "autoridades" para discutir "novos esforços para favorecer a reunião familiar de crianças ucranianas e trocas de prisioneiros, em vista do atingimento da tão esperada paz".

Zuppi chegou a ser enviado pelo papa Francisco a Moscou e Kiev em junho do ano passado para tentar encontrar brechas para negociações, mas as conversas não avançaram desde então.