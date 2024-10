Reino Unido impõe sanções a oficiais militares iranianos após ataque a Israel

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou, nesta segunda-feira (14), sanções a vários oficiais militares iranianos, incluindo o comandante-chefe das forças armadas, Abdolrahim Mousavi, após o ataque com mísseis deste país contra Israel em 1º de outubro.

"Apesar dos repetidos avisos, as ações perigosas do Irã e dos seus aliados levam a uma nova escalada no Oriente Médio", disse o chanceler britânico, David Lammy, em um comunicado.

O Irã afirmou ter lançado o ataque com mísseis em resposta à morte, após um ataque israelense, do líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, em 27 de setembro em Beirute, e também do líder do grupo palestino Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho, em um ataque em Teerã atribuído a Israel.