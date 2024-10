Governo Meloni aprova projeto de Lei Orçamentária para 2025

Com a meta de levantar mais recursos para o orçamento, o projeto prevê que os Ministérios cortem 5% de suas despesas, com exceção dos fundos da Saúde, que vão aumentar.

"Como prometemos, não haverá novos impostos para os cidadãos.

3,5 bilhões de euros de bancos e seguradoras serão atribuídos aos cuidados de saúde e aos mais vulneráveis para garantir melhores serviços e mais próximos das necessidades de todos", afirmou Meloni.

O texto também confirma cortes da cunha tributária, que é um cálculo que mede o custo tributário do trabalho, e de três níveis do imposto de renda para pessoas físicas (Irpef). As medidas renderão por volta de 14 bilhões de euros para a Lei Orçamentária do próximo ano.

Ainda em relação ao assunto, entre as medidas que são dadas como certas está a extensão da isenção fiscal para mães trabalhadoras que possuem dois ou três filhos.

O projeto também incentivará o emprego de jovens e mulheres, principalmente no sul da Itália. As pessoas que forem contratadas e concordem em viver em um local a mais de 100 quilômetros de distância da residência atual receberão benefícios adicionais.