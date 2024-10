Mbappé teve relação consensual com mulher na Suécia, diz jornal

No entanto, a comitiva do jogador, em particular a sua advogada Marie-Alix Canu-Bernard, está convencida de que Mbappé é o alvo da denúncia apresentada na Suécia, embora as autoridades de Estocolmo ainda não o tenha confirmado.

Ela destaca que o seu cliente é inocente de qualquer acusação de má conduta, mas reconhece que a acusação o afeta psicologicamente.

Segundo o RMC Sport, o próprio círculo de amigos, familiares e pessoas que rodeiam o jogador acreditam que o caso será longo, difícil e prejudicial à imagem do capitão da seleção francesa.

O jornal "Le Parisien" divulgou ainda que Mbappé viajou à Suécia durante a pausa de jogos do Real Madrid para a Data Fifa após ter recebido um convite do seu ex-colega de Paris Saint-Germain Nordi Mukiele.

O nome do atacante foi citado em um inquérito do Ministério Público de Estocolmo, depois de uma denúncia de estupro e violência sexual feita no último final de semana por uma mulher.

(ANSA).