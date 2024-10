Seleção italiana de polo aquático recebe suspensão de 6 meses

Além do gancho de seis meses, a Settebello foi excluída do próximo Mundial da modalidade e precisará pagar uma multa de US$ 100 mil. A Federação Italiana de Natação (Federnuoto) não vai recorrer da decisão. (ANSA).

