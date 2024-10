Pai de Liam Payne chega à Argentina para liberar corpo

BUENOS AIRES, 18 OUT (ANSA) - Geoff Payne, pai do cantor britânico Liam Payne, chegou à Argentina nesta sexta-feira (18) para reconhecer oficialmente o corpo de seu filho, que morreu após cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Segundo a imprensa local, Geoff foi visto no aeroporto internacional de Ezeiza, por volta das 6h da manhã (horário local), escoltado por pelo menos três guarda-costas.

Posteriormente, vários meios de comunicação conseguiram filmá-lo enquanto ele deixava o Palácio da Justiça, onde conseguiu reconhecer o corpo do filho e iniciar os procedimentos de repatriamento. Nenhuma declaração foi dada aos jornalistas.