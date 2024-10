Netanyahu diz que Irã cometeu 'erro amargo' e que guerra não vai parar

Um homem na cidade portuária de Acre, no norte de Israel, morreu após ser atingido por estilhaços. A informação é do serviço de emergência Magen David Adom, enquanto estilhaços também feriram cinco pessoas na cidade de Kiryat Ata, em Haifa.

O Hezbollah tem disparado foguetes e drones contra o norte de Israel há um ano. Ataques ocorrem em apoio ao movimento palestino Hamas, que realizou um atentado no dia 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel a partir de Gaza.

Israel intensifica ataques a Gaza

Na frente sul, Israel lançou ataques aéreos na Faixa de Gaza. Um bombardeio noturno em Jabalia, no norte, matou 33 pessoas, de acordo com a Agência de Defesa Civil do território.

Na madrugada de sábado, três casas no campo de refugiados de Jabalia foram atacadas. Testemunhas disseram à agência de notícias AFP que houve tiroteio e bombardeios na direção do campo. As forças israelenses concentraram seus ataques no norte de Gaza, onde dizem que o Hamas está se reagrupando.

Quatro pessoas morreram, incluindo um prefeito, após um bombardeio israelense no leste do Líbano, neste sábado. Ataque aéreo teve como alvo um apartamento residencial na cidade de Baaloul, no oeste do Vale do Bekaa. As informações foram publicadas pela Agência Nacional de Notícias do Líbano.