G7: Texto final da cúpula da Defesa cita preocupação com Unifil

NÁPOLES, 19 OUT (ANSA) - A declaração final conjunta da cúpula dos ministros da Defesa do G7, realizada em Nápoles, na Itália, expressou preocupação com as ameaças à segurança da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

Desde a semana passada, a Unifil, que possui mais de mil soldados italianos em seu contingente, sofreu pelo menos cinco ataques deliberados por parte das forças israelenses, presentes em solo libanês para combater o grupo xiita Hezbollah.

"Estamos preocupados com os últimos acontecimentos no Líbano e com o risco de uma nova escalada. Expressamos preocupação com todas as ameaças à segurança da Unifil, já que a segurança das forças de manutenção da paz é um dever de todas as partes no conflito", diz o documento.