Itália recebe assembleia mundial do Movimento da Gentileza

"Na sua forma mais simples, a equação da gentileza explica como uma combinação de estado de prontidão, expressão e impacto se combinam em um ato bondoso que pode se espalhar através do efeito cascata para criar potencialmente uma gentileza infinita", disse Williams durante o evento "A gentileza vai mudar o mundo".

A equação mencionada pelo embaixador introduz novas perspectivas sobre como funciona a gentileza, principalmente o conceito de "splash", que é o benefício mútuo entre quem dá gentileza e o ambiente ao seu redor.

"A assembleia tem a tarefa de investigar a gentileza do ponto de vista científico. O compromisso de nós, delegados, é trazer diferentes pontos de vista que levem a nossa sociedade, através dos nossos estudos, a compreender que as ações são fundamentadas no que podemos definir como uma ética da gentileza", disse a especialista italiana Natalia Re, anfitriã do encontro. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.