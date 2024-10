Kamala põe em dúvida vigor de Trump para liderar os EUA; ele nega cansaço

A democrata Kamala Harris levantou dúvidas quanto à resistência física do republicano Donald Trump para ser presidente enquanto os dois candidatos tentaram desempatar a disputa pela presidência dos Estados Unidos no Estado de Michigan na sexta-feira, com Trump respondendo de forma agressiva às críticas sobre a energia que ele vem demonstrando na campanha.

Kamala, que completa 60 anos no domingo, tocou no assunto para levantar dúvidas sobre Trump, de 78 anos. A idade era um problema quando o presidente Joe Biden, de 81 anos, estava na disputa, mas deixou de ser uma questão quando ele desistiu de sua candidatura.

18.out.2024 - Donald Trump em evento de campanha em Detroit, Michigan Imagem: JIM WATSON/AFP

Kamala disse na sexta-feira que as notícias de que o ex-presidente Trump estava faltando às entrevistas porque estava cansado e havia desperdiçado a chance de um segundo debate com ela levantaram questões sobre a aptidão dele para o cargo.