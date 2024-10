Leclerc lidera dobradinha da Ferrari e conquista GP dos EUA

Para a Ferrari, o GP foi a segunda dobradinha da escuderia italiana neste ano.

A prova beneficiou Verstappen no Mundial de Pilotos, pois chegou a 354 pontos, enquanto Lando Norris, da McLaren, tem 297.

A próxima corrida da F1 será no dia 27 de outubro, no Autódromo Hermanos Rodríguez, no México. (ANSA).

