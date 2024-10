Lula sofreu 'sangramento cerebral' após queda, diz médico

SÃO PAULO, 20 OUT (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caiu dentro de um banheiro no Palácio da Alvorada, em Brasília, e sofreu um "sangramento cerebral" na região da nuca, de acordo com o cardiologista, Roberto Kalil.

Mencionado pelo jornal O Globo, o profissional destacou que, independentemente da idade, qualquer pessoa que sofresse uma queda semelhante receberia "os mesmos cuidados" e teria sua viagem cancelada.

A imprensa local também apontou que o petista, de 78 anos, levou pelo menos cinco pontos e caiu depois de o banco que estava sentado ter escorregado.