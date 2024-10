Cuba restabelece energia para 50% dos moradores de Havana

A situação pode piorar em virtude da chegada do furacão Oscar, que atingiu o leste de Cuba com ventos de quase 130 quilômetros por hora.

Enquanto isso, o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, alertou que o seu governo "não tolerará perturbações da ordem pública" durante os apagões no território.

Em relação ao assunto, a China, através do porta-voz Lin Jian, apelou para que os Estados Unidos "levantem totalmente o embargo contra Cuba o mais rápido possível", pois a crise energética na ilha é puxada pelas "exacerbadas" sanções de Washington.

"O bloqueio prejudicou significativamente o desenvolvimento económico e social do país, bem como a vida do seu povo", declarou o representante do governo de Pequim. (ANSA).

