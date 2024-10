Governo italiano aprova PL sobre migrantes e países seguros

ROMA, 21 OUT (ANSA) - O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta segunda-feira (21) um projeto de lei que pretende tornar as indicações de países seguros para repatriação de migrantes como uma norma primária, e não mais secundária.

Com o sinal verde recebido no Palazzo Chigi, o projeto tem como objetivo superar o impasse criado pela decisão do Tribunal de Roma de não validar a permanência de 12 deslocados internacionais no centro de acolhimento construído pela Itália em Gjader, na Albânia.

Na prática, a medida mira reavaliar a lista de países considerados seguros pelo decreto para "blindar" os centros albaneses. Ao todo, a relação de países caiu de 22 membros para 19. As nações excluídas foram Nigéria, Camarões e Colômbia.