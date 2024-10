Governo quer que médicos denunciem barriga de aluguel na Itália

Filippo Anelli, presidente da Federação Nacional das Ordens dos Médicos (FNOMCEO), respondeu as declarações de Roccella ao afirmar que o profissional não tem a obrigação de denunciar seus pacientes.

"O médico tem o dever de cuidar. Que o médico está isento da obrigação de denunciar o seu paciente também pode ser deduzido do parágrafo do artigo 365 do Código Penal que exime o médico desta obrigação quando a denúncia exponha a pessoa assistida a processo penal", afirmou.

"Portanto, o médico não deve, é verdade, obstruir a justiça, mas não deve, sobretudo, praticar atos que coloquem em risco a relação de tratamento, limitando a proteção da saúde dos cidadãos", acrescentou.

O Senado da Itália aprovou na semana passada um projeto de lei do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da primeira-ministra Giorgia Meloni, que criminaliza a barriga de aluguel no exterior.

O ato já é crime na Itália há 20 anos, mas a proibição foi esticada e ficou ainda mais severa aos seus cidadãos a partir de agora. (ANSA).