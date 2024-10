Lula diz que acidente sofrido no Palácio da Alvorada foi 'grave'

O acidente sofrido em um banheiro do Palácio da Alvorada forçou o cancelamento da viagem do presidente para a Rússia, onde iria participar da Cúpula dos Brics. No entanto, o petista participará do evento por videoconferência. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.