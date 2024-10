Nunes agradece Tarcísio por apoio na campanha em ato com clima de festa

"Vamos ganhar a eleição domingo, com vocês liderando esse processo", disse Nunes à militância presente em um centro de convenções na Casa Verde, zona norte da cidade. Ele afirmou que não há eleição ganha, mas comemorou ter baixa rejeição enquanto o índice de Boulos é maior.

"Mas quero dar destaque especial a um grande amigo, um grande irmão, que esteve conosco em todos os momentos, ombro a ombro. O Tarcísio é uma grande referência nossa. Foi fazer caminhada com a gente, reunião, foi convocar pessoas para a nossa campanha. Eu agradeço muito ao governador Tarcísio por tudo", completou.

Pouco antes, o governador declarou que "Ricardo vai ser eleito" e que a vitória é da militância e das pessoas que se engajaram na campanha do emedebista. "Essa vitória a gente tem que dedicar a vocês. Essa vitória não é do Baleia [Rossi, presidente do MDB], não é minha, não é do [Gilberto] Kassab [presidente do PSD), não é do André [do Prado, presidente da Alesp), não é nem mesmo do Ricardo. Essa vitória é de todos vocês", discursou.

O local estava apinhado de aliados e apoiadores de Nunes. Além do candidato a vice, Ricardo de Mello Araújo (PL), marcaram presenças vereadores eleitos e reeleitos, deputados, presidentes de partidos aliados e lideranças políticas, como Gilberto Kassab (PSD) e Milton Leite (União).

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 21, aponta Nunes com 54,8% das intenções de voto contra 42,2% de Guilherme Boulos (PSOL). Com a proximidade da votação, o entorno de Nunes comemora a vantagem, mas prega pés no chão.

"Vamos ter mais seis dias de campanha e não tem eleição ganha. Graças a Deus todas as pesquisas mostram que Nunes vai ganhar, mas precisamos trabalhar com afinco, amor e humildade", disse Baleia Rossi (MDB), coordenador da campanha e presidente do MDB.