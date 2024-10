Secretário dos EUA vai ao Vaticano para 'compromisso papal'

WASHINGTON, 22 OUT (ANSA) - O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou à Itália nesta terça-feira (22) para participar de um "compromisso papal" no Vaticano.

A informação foi divulgada em uma coletiva de imprensa pelo porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder, que não deu mais detalhes sobre o assunto.

O secretário norte-americano também participou de uma reunião com ministros da Defesa do G7 em Nápoles, e se encontrou com seu homólogo italiano, Guido Crosetto. As discussões se concentraram em garantir assistência de segurança contínua para a Ucrânia em sua defesa contra a agressão da Rússia e na necessidade urgente de diminuir as tensões no Oriente Médio.