Boulos invasor vira meme na reta final, e campanha tenta ver lado positivo

A campanha nega que a estratégia de viralizar novamente com o estigma de invasor —algo que ele tentou combater desde o início da corrida eleitoral-- tenha sido proposital.

Apesar disso, um auxiliar de campanha ouvido pela coluna disse que a ideia ajudou a mexer com esses preconceitos enraizados e mostrar que agora as pessoas estariam "abrindo as portas para ele".

A situação é difícil para Boulos, que tem explorado o que pode. Promete novas denúncias contra Ricardo Nunes (MDB), repete slogans famosos do presidente Lula, como "A esperança pode, sim, vencer o medo", e entrega uma carta de intenções na tentativa de suavizar a sua imagem.

No documento, intitulado "Ao Povo de São Paulo", o candidato disse que, se eleito, seu governo "será de diálogo" e "sem amarras ideológicas". Ele, porém, apresenta uma rejeição de 56% dos eleitores, que responderam que não votariam nele de jeito nenhum, segundo pesquisa Datafolha divulgada na semana passada

A campanha reclama do Datafolha. O candidato nega censura, mas até tentou evitar a divulgação da pesquisa. Ontem, em sabatina promovida pelo UOL e pela Folha, ele tentou justificar a irritação. "Chamar isso de censura é inadequado", disse.

"Você cria na sociedade um sentimento de eleição decidida e desanima os eleitores de um lado", disse o psolista. Na pesquisa citada, Boulos marcou 33% das intenções de voto contra 55% de Ricardo Nunes (MDB). A campanha alegou que o levantamento tem uma curva diferente das demais pesquisas eleitorais divulgadas após o primeiro turno.