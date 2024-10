Turismo de azeites propõe experiências variadas na Itália

As prensas fazem seu trabalho e as primeiras garrafas de azeite são abençoadas nas igrejas locais, em sinal de abundância e esperança.

Durante as celebrações, as praças ganham vida com eventos gastronômicos, onde a bruschetta temperada com azeite recém-extraído e sal marinho torna-se um símbolo da simplicidade e da tradição da Puglia. (ANSA).

