Por unanimidade, 1ª Turma do STF mantém retenção de passaporte de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF negou, por unanimidade, recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ele recuperar o passaporte, poder se comunicar com outros investigados e ter acesso à delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens dele.

O que aconteceu

Devolução de passaporte foi negada por risco de fuga. Em seu voto como, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, disse que as investigações feitas até agora apontam para o risco de "evasão" dos investigados. "O desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, impondo-se a decretação da medida quanto aos investigados referidos, notadamente para resguardar a aplicação da lei penal", argumentou Moraes.

Contato com investigados foi negado para evitar "interferência" no processo. "A medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados, inclusive por meio de seus advogados, é necessária para garantia da regular colheita de provas durante a investigação, sem que haja interferência no processo investigativo por parte dos mencionados investigados", escreveu o relator.