ROMA, 23 OUT (ANSA) - Jogando em casa, a Atalanta tentou, mas não conseguiu furar a muralha defensiva do Celtic e empatou sem gols com o adversário escocês em duelo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. (ANSA).

