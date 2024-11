Berço dos 'kids pretos', Goiânia vira epicentro da articulação do golpe

Queimando pneus na frente do quartel

Um dia após a operação da PF, durante o feriado da Consciência Negra, o clima em uma das vilas militares da cidade era de tranquilidade. Situada no Setor Marista, um dos bairros mais ricos de Goiânia, está a cerca de 10 km da sede do COpEsp. Os moradores dessa vila vivem a um quarteirão de um shopping luxuoso e rodeados de escolas particulares de alto padrão. Estão às margens da avenida 85, uma das principais vias da região central.

Um militar que fazia a ronda no único quarteirão da área nesse dia confirmou o que parece óbvio: ali só vivem os militares de patentes mais altas. Ele evita estender a conversa com a reportagem. A ordem ali é manter o silêncio.

A mesma sede do COpEsp foi pano de fundo para protestos golpistas barulhentos em 2022. Ali, manifestantes de verde e amarelo se juntavam para queimar pneus e até orações para a Polícia Militar. Paravam o trânsito, seguindo um acordo com a polícia militar —de cinco em cinco minutos podiam tomar as vias. Foram praticamente 60 dias diante da sede do COpEsp, a partir do dia 31 de outubro de 2022, com direito até mesmo a ceia de Natal no local. O coro coincidia com o anseio dos 'kids pretos': a destituição de ministros do STF, a prisão de Lula e a retomada de poder de Bolsonaro.

Protesto em 2022 contra eleição de Lula em frente a sede do COpEsp Imagem: Théo Mariano/UOL

Bolsonaro teria sido eleito em 2022 se dependesse só dos votos da população de Goiânia. Enquanto Lula chegou perto dos 40% dos votos, ele somou 63,95%. Em 2022, o então presidente visitou Goiânia diversas vezes para agendas diversificadas: de motociata, e convenção do PL a encontros com líderes políticos e religiosos. Três anos antes, na mesma cidade, durante agenda oficial da Presidência no COpEsp, Bolsonaro conheceu o general da reserva Mário Fernandes —preso na última terça por suposta atuação na tentativa de golpe.