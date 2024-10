Parlamento da Áustria elege 1º presidente de extrema direita

VIENA, 24 OUT (ANSA) - O Parlamento da Áustria elegeu pela primeira vez um presidente de extrema direita, Walter Rosenkranz, provocando a indignação da comunidade judaica no país, que se refere ao novo chefe do Legislativo como "o homem que presta homenagem aos criminosos nazistas".

Rosenkranz venceu com 100 votos, de um total de 162, conforme anunciou o atual presidente do Conselho Nacional (câmara baixa do Parlamento), Wolfgang Sobotka.

O recém-eleito é membro do Partido da Liberdade, de extrema direita, que venceu pela primeira vez as eleições parlamentares, em setembro, com um terço dos votos, sem, no entanto, conseguir apoio para formar um governo.