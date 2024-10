Tempestades e chegada de frente fria: como ciclone vai afetar o tempo de SP

O ciclone extratropical que chegou à região Sul do Brasil impactará também o estado de São Paulo nesta quinta (24) e nos próximos três dias, com riscos de tempestades localizadas de intensidade forte a severa e riscos de novas quedas no fornecimento de energia elétrica. A informação é do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que acontece?

Área de baixa pressão se aprofunda entre Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai nesta quinta (24) e forma nova frente fria. O resultado é uma queda acentuada na pressão atmosférica também em SP e, com o ar muito quente, formação de áreas de instabilidade da tarde para a noite — quando devem se iniciar os temporais. Há risco de chuva intensa e vendavais, informou a MetSul.

Frente fria passando pela costa se associa ao ciclone no sábado e aumenta instabilidade em SP. A combinação deve trazer mais chuvas em diversos pontos no fim de semana, com risco de alagamentos. Núcleos de instabilidade intensos poderão provocar temporais localizados com riscos de vendavais e, por consequência, queda de energia elétrica.