Damiano David lança 2º single solo e divide fãs do Maneskin

ROMA, 25 OUT (ANSA) - Damiano David, vocalista do Maneskin, divulgou nesta sexta-feira (25) o novo single de sua carreira solo, "Born With a Broken Heart".

O astro italiano compartilhou também o clipe da música em suas redes sociais, dividindo as opiniões dos fãs.

Esse é o segundo single de Damiano como solista, após "Silverlines", lançado há um mês. O trabalho, com letra profunda sobre um "coração que nasceu partido", revive o vintage em termos de arranjos musicais e também no figurino do videoclipe, onde o artista de 25 anos aparece com roupas que remetem a meados do século 20, rompendo com sua imagem transgressora no Maneskin.