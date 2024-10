Animação em 3D devolve Coliseu de Roma a seus tempos áureos

SÃO PAULO, 28 OUT (ANSA) - Uma nova animação publicada nas redes sociais pelo perfil "History in 3D" revela como era o Coliseu de Roma, o maior e mais famoso anfiteatro já construído no mundo, em seu tempo áureo.

O projeto especializado em reconstruir monumentos históricos de forma digital faz um comparativo entre a atual versão do Coliseu e sua estrutura na época em que foi construído, no século 1 d.C. Com uma volta aérea pela Piazza del Colosseo na capital italiana, a antiga construção se transforma em um glorioso estádio que comportava até 50 mil pessoas.

"Explore vistas aéreas de como é hoje [o Coliseu] e como era nos tempos do Império [Romano], rodeado de magníficas construções e monumentos dignos da sua grandeza - templos de Vênus e Roma, do Divino Cláudio, Termas de Trajano, Tito e Caracala, Basílica de Constantino, fontes, pórticos, colunas e muitos mais", diz a legenda do vídeo no Instagram do "History in 3D" , que já superou 375 mil visualizações desde que foi publicado, no último dia 15 de outubro.