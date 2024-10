Após morte de líder, Hamas diz estar aberto a acordo com Israel

A declaração, porém, não deixa claro se é uma reação à proposta do Egito de um cessar-fogo de dois dias na Faixa de Gaza para trocar quatro reféns israelenses por alguns prisioneiros palestinos.

Recentemente, a imprensa local já havia divulgado que o Hamas está pronto para aceitar a proposta egípcia se Israel prometer considerá-la parte de um possível acordo abrangente.

No último final de semana, relatos apontaram que as negociações, com membros dos Estados Unidos, Israel e Catar, sobre reféns em Gaza e por um cessar-fogo "começaram" em Doha.

A nova rodada em mais de dois meses acontece no momento em que o Hamas informou que a guerra deflagrada por Israel na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro do ano passado já deixou 43.020 mortos, sendo que 96 vítimas foram registradas nas últimas 48 horas. Ao todo, mais de 101 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do enclave palestino. (ANSA).

