Concentração de CO2 na atmosfera bate recorde em 2023

ROMA, 28 OUT (ANSA) - A concentração de dióxido de carbono (CO2), um dos gases causadores do efeito estufa, na atmosfera da Terra atingiu em 2023 o nível mais alto já medido na história da humanidade, com 420 partes por milhão (ppm), o que significa um aumento de 151% em relação à era pré-industrial.

Os dados foram divulgados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta segunda-feira (28), a menos de 15 dias do início da COP29, em Baku, e mostram que, apesar das promessas de redução feitas pela maioria dos países, as emissões de carbono continuam crescendo.

De acordo com a OMM, entre as principais causas do aumento estão incêndios florestais, as elevadas emissões de CO2 por atividades humanas e a redução da absorção de dióxido de carbono em florestas.