Desabamento de hotel na Argentina mata 1 e deixa desaparecidos

BUENOS AIRES, 29 OUT (ANSA) - Ao menos uma pessoa morreu após o desabamento parcial de um hotel na cidade de Villa Gesell, na Argentina. As autoridades apontam que entre sete e nove pessoas ainda estão sob os escombros do edifício, que colapsou na noite da última segunda-feira (28).

Segundo o jornal argentino La Nación, cerca de 200 agentes, incluindo bombeiros, policiais e equipes de busca, estão trabalhando no que restou do hotel Dubrovnik, a fim de localizar possíveis sobreviventes. Já o corpo resgatado é de um homem de 89 anos.

As causas do desabamento de cerca de 80% da estrutura ainda estão sendo apuradas, embora o Ministério Público tenha aberto uma ação por negligência. Um carpinteiro e dois operários envolvidos nas obras de restauração do edifício no momento do acidente foram detidos - ambos conseguiram escapar ilesos.