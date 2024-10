Brasil cita 'caso plausível genocídio' pela 1ª vez na ONU e denuncia Israel

O chanceler brasileiro Mauro Vieira denunciou os ataques de Israel contra os organismos internacionais e criticou os fornecedores de armas, em um discurso nesta terça-feira (29) no Conselho de Segurança da ONU. Mas, pela primeira vez, citou abertamente o "caso plausível de um genocídio" em uma reunião do órgão mais importante do sistema internacional.

Em evento realizado para debater a crise no Oriente Médio, o chefe da diplomacia brasileira foi enfático no alerta sobre o desrespeito pelas regras internacionais e decisões de cortes.

Para Vieira, cabe ao Conselho da ONU e aos governos "garantir que a justiça seja aplicada, que investigações sejam realizadas, que responsabilidades sejam atribuídas e que penalidades sejam impostas para prevenir a impunidade e manter o Estado de Direito".