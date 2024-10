Hezbollah nomeia Naim Qassem como novo líder

Tanto Nasrallah quanto Safieddine se diziam saídes, ou seja, descendentes do profeta Maomé, uma espécie de nobreza moral e política na vertente xiita do Islã, diferentemente de Qassem, um sheik, figura de respeito, mas com autoridade religiosa menor - a diferença visual entre os dois grupos está no turbante preto usado pelo primeiro e no turbante branco endossado pelo segundo.

Em comunicado, o Hezbollah prometeu continuar a "resistência" contra Israel e hastear sua bandeira "até a vitória".

"Trabalharemos juntos para alcançar os objetivos", diz a nota do grupo.

Apoiado pelo Irã, o movimento xiita é aliado do Hamas na guerra na Faixa de Gaza e vem trocando hostilidades com Israel no sul do Líbano desde a eclosão do conflito, em 7 de outubro de 2023.

No entanto, em setembro passado, as Forças de Defesa Israelenses (IDF) iniciaram uma ofensiva contra o Hezbollah, primeiro por via aérea e depois também por terra, que já resultou nas mortes de mais de 2 mil pessoas, incluindo a maior parte do primeiro escalão do grupo. (ANSA).