Governo do Peru quer Exército dos EUA para proteger Fórum Apec

LIMA, 30 OUT (ANSA) - A presidente do Peru, Dina Boluarte, apresentou ao Parlamento um projeto de lei para autorizar a entrada de militares das Forças Armadas dos Estados Unidos para garantir a segurança do Fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que acontece em Lima, entre 13 e 16 de novembro.

A cúpula reunirá 21 países e será realizada em meio a um clima de tensão social no Peru devido ao anúncio de uma greve nos transportes e de outras mobilizações contra o governo Boluarte para aproveitar a atenção internacional sobre a nação andina.

"Seria um pecado dar um espetáculo de conflito enquanto damos as boas-vindas a 21 das maiores economias do mundo", afirmou o primeiro-ministro peruano, Gustavo Adrianzén.