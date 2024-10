Juventus tropeça mais uma vez e se distancia da liderança

ROMA, 30 OUT (ANSA) - A Juventus, comandada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, tropeçou mais uma vez na Série A ao empatar em casa com o recém-promovido Parma e se distanciou das primeiras posições da competição.

O gialloblù, que luta para se afastar da zona do rebaixamento, abriu o placar logo no início do jogo, com o zagueiro Enrico Del Prato, mas os visitantes viram Weston McKennie igualar o marcador.

A Velha Senhora sentiu muito pouco o gostinho do empate, pois Simon Sohm recolocou os emilianos na frente. Na etapa final, Timothy Weah anotou outro para os bianconeri, que não conseguiram encontrar o terceiro tento no decorrer do embate.