Premiê da Itália visitará Milei após G20 no Rio de Janeiro

BUENOS AIRES, 30 OUT (ANSA) - Depois de participar da cúpula do G20 nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, viajará para Buenos Aires para uma reunião bilateral com o presidente argentino, Javier Milei, na Casa Rosada.

A informação foi confirmada por fontes envolvidas na organização do evento ao portal argentino Infobae, nesta quarta-feira (30), poucos dias após Milei decidir participar do G20 no Rio, que será presidido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Embora os detalhes das atividades de Meloni na Argentina ainda não terem sido divulgados, a expectativa é de que haja uma recepção na Embaixada da Itália, um encontro com o presidente argentino e reuniões com representantes dos setores social, político, empresarial e esferas diplomáticas.