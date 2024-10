Bologna fecha acordo para revitalizar estádio Renato Dall'Ara

Além da revitalização do estádio emiliano, o acordo entre as partes prevê a construção do zero de uma arena que receberá provisoriamente as partidas do Bologna enquanto o Renato Dall'Ara estiver fechado em razão das obras.

A modernização do estádio do clube, inaugurado em 1927, é um antigo sonho da atual gestão bolonhesa, liderada pelo bilionário canadense Joey Saputo. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.