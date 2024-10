Comércio entre Itália e Brasil cresceu 13% em 2024

RIO DE JANEIRO, 31 OUT (ANSA) - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços revelou nesta quinta-feira (31) que o comércio entre a Itália e o Brasil cresceu 13% durante os primeiros nove meses de 2024.

De acordo com a pasta, citada pela revista Veja, os negócios estabelecidos pelos dois países no decorrer do ano atingiram um valor de 7,89 bilhões de euros.

No período analisado, Brasília importou bens no valor de 4,53 bilhões de euros, número que representa um aumento de 9,8%, enquanto Roma adquiriu produtos brasileiros em um total que alcançou 3,36 bilhões, uma alta de 17,7%.