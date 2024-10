Coreia do Norte lança míssil para reforçar 'dissuasão nuclear'

TÓQUIO, 31 OUT (ANSA) - A Coreia do Norte lançou um míssil balístico no Mar do Japão na manhã desta quinta-feira (31), deixando a comunidade internacional em alerta.

O anúncio foi feito pelo exército da Coreia da Sul e confirmado pelo Ministério da Defesa do Japão, que revelou que o projétil, o primeiro disparado pelos norte-coreanos em outubro e o 12º no ano, caiu fora da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) japonesa, cerca de 300 quilômetros a oeste da ilha Okushiri, em Hokkaido.

Ainda de acordo com o governo japonês, o míssil parece ter sido lançado em uma trajetória inclinada, ou seja, disparado em um ângulo íngreme, quase vertical.