Hamas rechaça trégua de curto prazo na Faixa de Gaza

De acordo com relatos, citados pela agência francesa, a iniciativa também prevê a troca de reféns israelenses sob poder do Hamas por prisioneiros palestinos e um aumento da ajuda humanitária.

"As autoridades dos EUA acreditam que, se um acordo de curto prazo puder ser alcançado, isso pode levar a um entendimento mais permanente", acrescentou a fonte.

As declarações são dadas um dia após o novo líder do grupo xiita Hezbollah, Naim Qassem, anunciar estar aberto a um cessar-fogo no Líbano, mas sob certas condições, em seu primeiro discurso. Apesar da abertura para negociações de um cessar-fogo, chegar a um acordo pode levar semanas ou meses. "Toda a atividade diplomática, mesmo que se intensifique nos próximos dias, não levará a mudanças rápidas no território", garantiu uma fonte da milícia xiita.

Segundo o jornal israelense Haaretz, um projeto de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, apoiado pelos Estados Unidos, também foi apresentado ao governo do premiê Benjamin Netanyahu como parte das negociações para um acordo permanente.

O tratado prevê um mandato que permitiria a Israel realizar ataques aéreos ao longo da fronteira entre os dois países, em território libanês, para combater qualquer ameaça representada pelo Hezbollah ou outros grupos. (ANSA).