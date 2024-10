Número de mortos em inundações na Espanha chega a 158

MADRI, 31 OUT (ANSA) - Chegou a 158 o número de mortos nas inundações na Espanha, sendo 155 na província de Valência, no leste do país. Também há registro de vítimas nas comunidades autônomas de Castilla-La Mancha (duas) e Andaluzia (uma).

O balanço atualizado foi divulgado pelos serviços de emergência espanhóis, enquanto socorristas ainda buscam por um número impreciso de desaparecidos.

O desastre foi causado por um fenômeno conhecido como Depressão Isolada em Níveis Altos (Dana, na sigla em espanhol), que acontece quando uma massa de ar gelado cai sobre outra de ar quente, produzindo chuvas intensas.