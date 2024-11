Arqueólogos acham cidade maia debaixo de floresta no México

CIDADE DO MÉXICO, 1 NOV (ANSA) - Uma equipe internacional de arqueólogos encontrou evidências de uma cidade maia debaixo de uma floresta no estado de Campeche, no sudeste do México.

A descoberta da nova cidade, que ainda permanece escondida, só foi possível graças ao uso da tecnologia "lidar", que através de um laser, permite escanear grandes superfícies cobertas por vegetação.

Ao pesquisar dados na Internet, os cientistas identificaram "acidentalmente" três locais com pirâmides, áreas esportivas, ruas e anfiteatros em uma zona semelhante a Edimburgo, na Escócia.