Final de MotoGP é cancelada em Valência após inundações

A previsão é que a corrida seja transferida para outro local, que será comunicado posteriormente.

"Após as inundações devastadoras que atingiram a área, o MotoGP e as autoridades locais tiveram que cancelar o GP de Valência de 2024", diz a nota oficial divulgada nas redes sociais. "Os nossos corações estão com todos aqueles que estão sofrendo".

O anúncio é feito também pouco depois de o bicampeão mundial de MotoGP, o italiano Francesco Bagnaia, afirmar que se recusaria a participar da disputa, caso os organizadores mantivessem a corrida após a tragédia.

"Não estou disposto a correr em Valência, mesmo ao custo de perder aquele que é o meu maior objetivo, que é conquistar o título mundial", declarou o piloto.

"Não acho certo, realmente espero que eles levem em consideração que, do ponto de vista ético e o que está acontecendo, correr lá não é a coisa certa", concluiu Bagnaia. (ANSA).