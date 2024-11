Norris supera Russell e lidera treino livre do GP de São Paulo

SÃO PAULO, 1 NOV (ANSA) - O piloto Lando Norris, da McLaren, ficou na liderança do único treino livre do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, ao cravar sua volta mais rápida no fim dos trabalhos.

O britânico ultrapassou George Russell, da Mercedes, ao cruzar a linha da chegada em 1m10s610, ficando apenas a 0s181 atrás do oponente. O jovem Oliver Bearman, que substituiu de última hora Kevin Magnussen no carro da Haas, surpreendeu ao ficar em terceiro e completar o pódio totalmente britânico.

Do lado da Ferrari, que vem se destacando na parte final da temporada, Charles Leclerc e Carlos Sainz fecharam a sessão em sexto e sétimo, respectivamente.