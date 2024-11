Colisão de aeronaves da FAB tem pouso de emergência e piloto ejetado em SP

Acidente será investigado. Em nota, a FAB esclareceu que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram.

No dia 22 de outubro, um caça F-5M da FAB também caiu. O acidente ocorreu no município de Parnamirim, na Grande Natal, durante um exercício aéreo. Na ocasião, o piloto conseguiu se ejetar antes do caça colidir com o solo. Em nota, a FAB esclareceu que o militar foi resgatado por uma equipe de salvamento.

Acidente no mesmo município deixou quatro mortos em 2011

Colisão de duas aeronaves em julho de 2011 matou dois capitães-aviadores e dois tenentes-aviadores. Tibério César Corvello Vitola, Alex Araújo Affonso Rego, André Luiz Franchi Grigoletto e Jamil Nazif Rasul Neto participavam de um treinamento da Academia da Força Aérea do município.

Segundo testemunhas, uma aeronave T-25 bateu na traseira da outra. As duas cairam em uma área de canavial. Ninguém ficou ferido em terra.

T-27 Tucano é um avião de treinamento avançado

O T-27 Tucano foi lançado em 1983. De acordo com a FAB, é um avião de treinamento avançado, utilizado na instrução dos cadetes aviadores no último ano de formação.