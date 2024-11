Mais de 78 milhões de americanos votaram antecipadamente

A candidata democrata Kamala Harris já enviou sua cédula eleitoral por meio do serviço postal e buscou durante toda a campanha incentivar a participação antecipada do eleitorado, tendo em vista que a data do pleito é dia útil, o que pode dificultar o comparecimento de trabalhadores às urnas.

As pesquisas apontam uma disputa acirrada entre Harris e Trump nos principais estados das eleições, e a capacidade de mobilizar o eleitorado pode ser decisiva para o resultado final.

(ANSA).

