Harris e Trump empatam em primeira urna apurada nos EUA

ROMA, 5 NOV (ANSA) - A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump empataram em três a três na primeira urna que teve seus resultados divulgados nas eleições nos Estados Unidos.

O empate se deu no vilarejo de Dixville Notch, em New Hampshire, na fronteira com o Canadá. Seguindo uma tradição que remonta a 1960, o local abriu e fechou a urna pouco depois da meia-noite (horário local).

Os eleitores de Dixville Notch costumam se reunir na seção eleitoral em um hotel e votar todos juntos logo após a abertura.