Líder da UE diz estar 'ansiosa' para trabalhar com Trump

Mais cedo, a líder da Comissão Europeia já havia dito que o bloco trabalhará com Trump "com grande disponibilidade" e que "é importante analisar com ele quais são os interesses comuns.

"É nosso interesse comum que os regimes não tenham a capacidade de seguir o seu próprio caminho e que respeitem a soberania de um país", reforçou ela antes de uma reunião em Budapeste.

(ANSA).

