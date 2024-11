Trump sugere que vai conversar com Putin

WASHINGTON, 7 NOV (ANSA) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira (7) que provavelmente falará com o líder da Rússia, Vladimir Putin, em um aceno para um eventual restabelecimento das relações entre os países.

A declaração foi dada pelo republicano em uma entrevista à NBC News, depois de ter vencido a democrata Kamala Harris na disputa pela Casa Branca nas últimas eleições presidenciais de 5 de novembro.

"Ainda não falei com Putin, acho que vamos conversar", declarou ele, lembrando que já falou "provavelmente" com 70 líderes estrangeiros desde a manhã da última quarta-feira (6), incluindo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com quem teve uma conversa "muito boa".