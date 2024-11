Trump anuncia Susie Wiles como chefe de gabinete da Casa Branca

"Susie Wiles acabou de me ajudar a alcançar uma das maiores vitórias políticas da história americana e foi parte integrante das minhas campanhas bem-sucedidas de 2016 e 2020", disse Trump em comunicado.

"Susie é forte, inteligente, inovadora e é universalmente admirada e respeitada", disse Trump. "Não tenho dúvidas de que ela deixará nosso país orgulhoso."

O republicano Trump tem se isolado em seu clube Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, desde que derrotou a democrata Kamala Harris na eleição de terça-feira.

Trump está considerando uma ampla gama de pessoas para cargos importantes em seu governo, muitas delas figuras conhecidas de seu mandato entre 2017e 2021, disseram quatro fontes.

Duas das fontes disseram à Reuters que Wiles, uma estrategista política de longa data baseada na Flórida, é vista como confiável e recebe elogios por ajudar a gerenciar a bem-sucedida candidatura de Trump à Presidência.

Como guardião do presidente, o chefe de gabinete normalmente exerce grande influência. A pessoa responsável administra a equipe da Casa Branca, organiza o tempo e a agenda do presidente e mantém contato com outros departamentos do governo e parlamentares.