'2024 foi o pior ano da minha vida', afirma príncipe William

A situação melhorou quando Charles III voltou às suas atividades após concluir o tratamento em algumas semanas. Já a princesa encerrou a quimioterapia no início de setembro.

"Estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai, pela forma como eles lidaram com a situação", afirmou William.

Neste fim de semana, Kate deve cumprir agenda oficial da realeza pela primeira vez após o fim do tratamento. No sábado (9), a princesa participará de uma cerimônia com a monarquia no Royal Albert Hall, em Londres, e no domingo (10), estará em um evento no Cenotáfio, em Whitehall, também na capital britânica.

Ambos homenageiam britânicos mortos em guerras.

No entanto, o primeiro compromisso público de Kate depois da quimioterapia aconteceu em outubro, quando ela e o marido visitaram um centro comunitário em Southport, na Inglaterra.

(ANSA).